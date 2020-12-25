في 24 ساعة: وفاة رئيس الزمالك وأزمة مؤخرة رانيا يوسف ورقم صادم في إصابات كورونا

شهدت الـ 24 ساعة الماضية أحداث مثيرة، كانت حديث السوشيال ميديا، خاصة بعد وفاة رئيس الزمالك المستشار «أحمد البكري» بعد تعيينه منذ أقل من شهر بأيام قليلة، فضلاً عن الإصابات المتزايدة في فيروس كورونا القاتل، حيث تخطى حاجز الألف إصابة في الموجة الثانية من الفيروس، ولم تكف الممثلة «رانيا يوسف» عن تصريحاتها المثيرة للجدل التي تخطف بها أنظار الناس، بعدما تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن مفاتنها، مما جعلتها حديث السوشيال ميديا أيضاً.

للمرة الأولى من 5 أشهر.. إصابات كورونا تكسر حاجز الألف

لأول مرة منذ 5 أشهر يتخطى حاجز الإصابات الرقم ألف، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفاً أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.

غلق المدارس بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، من الوارد غلق المدارس في ظل الظروف الحالية التي تشهدها مصر، من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في بعض الحالات، وفقا لما أقرته الخطة الوقائية، التي تم وضعتها الوزارة، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم.

وبحسب الخطة الوقائية، التي حصلت «الوطن» عليها، يتم غلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكّدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة، يتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا يوجد أي قرار بإغلاق المدارس بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحضور للمدارس خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا حتى 9 يناير المقبل أى قبل امتحانات الترم الأول بيوم واحد اختياري وليس إجباري بعد رفع الغياب من المدارس، مؤكداً أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بالمحافظات تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وفاة رئيس الزمالك

في صباح اليوم فوجئ الجميع بخبر وفاة «البكري» متأثراً بفيروس كورونا، بعدما مضى 12 يوماً في مستشفى العجوزة، في أعقاب توليه مهمة رئاسة القلعة البيضاء، خلفاً لمرتضى منصور الذي جرى عزله، بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وتصديقاً على قرارات اللجنة الأولمبية، بإيقافه والتحقيق معه حول بعض الانتهاكات والمخالفات الجسيمة، على أن تتولى اللجنة الثلاثية مهمة إدارة النادي الأبيض بشكل مؤقت خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت نجلة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المعزول، وفاته وموعد ومكان الجنازة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكلمات مؤثرة، وطالبت جميع أصدقائها بالدعاء له ولأسرتها، بأن يلمهم الله الصبر والسلوان على مصابهم، بعد وفاة والدها ورئيس نادي الزمالك المؤقت.

تولى أحمد البكري رئاسة الزمالك بشكل مؤقت، 29 نوفمبر الماضي، ومضى نحو 12 يوماً على رأس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك، لحين البت في مصير اللجنة الموقوفة عن العمل، وإجراء انتخابات لاختيار رئيساً جديداً للنادي الأبيض، قبل أن يعلن النادي إصابته بفيروس كورونا ودخوله للمستشفى.

تصريحات مثيرة للجدل لـ «رانيا يوسف»

«مش مؤخرتي بس اللي باينة ده كل الفنانات، ويمكن أنا مؤخرتي مميزة» هكذا صرحت الفنانة رانيا يوسف بشكل جرئ عندما تحدثت عن فستانها الأبيض بختام مهرجان القاهرة، وجاء ذلك التصريح خلال «برومو» دعائي، لحلقتها القادمة في برنامج «مع الفارس» حيث من المقرر أن تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في اليوم الأول من العام الجديد.

فتاة تثير جدلاً في جلسة تصوير

بجلباب ضيق بفتحتين جانبيتين طويلتين، أثارت شابة تدعى «مودي محمد»، جدلا واسعا في جلسة تصوير بعدسة المصور الشاب إسلام رمضان، في ظل تشبيه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بالموديل سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة سقارة».

أصالة تثير الجدل بشأن طليقها

علقت الفنانة أصالة، على الصورة التي جمعت بين طليقها المخرج طارق العريان، والموديل السورية نيكول سعفان، في أول ظهور علني جمع بينهما، بعد تردد شائعات حول علاقاتهما العاطفية.

ونشرت أصالة، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة حفل الكريسماس الذي جمع طارق العريان ونيكول سعفان، معلقة: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».