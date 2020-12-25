سعر الدولار اليوم الجمعة 25-12-2020 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر، وذلك في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المختلفة مثل بنك مصر، البنك الأهلي، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، بنك قناة السويس، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

وسجل الريال السعودي، وفق آخر تعاملتا قبل اليوم الجمعة في المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 25 ديسمبر، في المصرف المتحد نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.08 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر، في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، الموافق 24 ديسمبر الحالي، في بنك الإسكندرية 21.07 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الجنيه الإسترليني 21.12 جنيه للشراء، و21.46 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.12 جنيه للشراء و21.46 جنيه للبيع.

يذكر أن الليرة التركية شهدت أمس انخفاض جديد في مقابلة العملة الأمريكية، حيث بلغت عملة تركيا 7.6590 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة06:51 بتوقيت القاهرة، حيث ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية أنّ الليرة التركية تراجعت بنحو 23% منذ بداية 2020 وحتى الآن.

وتراجعت سعر صرف الليرة التركية أكثر من 150% من عام 2015 حتى 2020، ويرجع ذلك لتبعيات انتشار فيروس كوفيد 19 وتراجع السياحة وهروب الاستثمارات.