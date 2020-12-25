دراسة بريطانية: سلالات كورونا الجديدة تنتشر بنسبة 56% أكثر من الأولى

أطلق علماء بريطانيون العديد من التحذيرات الخاصة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، الذي تنتشر في بريطانيا؛ إذ أكدوا أنها تنتشر بمعدل وسطي، بنسبة 56% أكثر من النسخة الأولى.

ووفق دراسة علمية نشرتها كلية لندن للصحة، وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس التاجي الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا، في نوفمبر الماضي، من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وحث الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا ولندن، على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات، مشيرين إلى أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن الزيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي إلى حوادث أكثر؛ إذ يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات من جراء جائحة كورونا والوفيات إلى مستويات أعلى عام 2021، أكثر مما لوحظ في 2020، حتى في حال الحفاظ على القيود التي فرضت قبل 19 ديسمبر الجاري.

كما حذرت الدراسة البريطانية من أن الإغلاق العام المفروض في البلاد في نوفمبر من غير المرجح أن يحد من زيادة الإصابات في حال لم تغلق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يؤدي أي تخفيف في الإجراءات المفروضة إلى «عودة كبيرة للفيروس التاجي»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وبحسب الدراسة، فإنه «من الضروري المسارعة بشكل كبير إلى توزيع اللقاح كي يكون لدينا تأثير ملموس في كبح المرض الناتج عن الفيروس».

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال الإعلان عن إجراءات إغلاق أكثر حزما خلال عطلة عيد الميلاد، إن السلالة الجديدة قد تكون معدية أكثر بنسبة تصل إلى 70%.