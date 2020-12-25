«ريما» يتصدر الإيرادات متفوقا على «الصندوق الأسود»

تصدر فيلم «ريما» للفنان محمد ثروت، إيرادات شباك التذاكر، أمس الخميس، إذ حقق أكثر من 75 ألف جنيه، متفوقًا على فيلم «الصندوق الأسود» للفنانة منى زكي، والذي جاء في المرتبة الثانية بواقع إيرادات 70 ألف جنيه، وفقًا لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان له.

فيلم «ريما» تدور أحداثه حول فكرة حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، من خلال الطفلة «ريما» التي تدرك ما لا يعرفه الآخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك أسرار تلك الجرائم بين كل أبطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى الطفلة «ريما» بمفردها.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «الخطة العايمة» للفنان علي ربيع، إذ حقق نحو 47 ألف جنيه، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه.

وجاء في المرتبة الرابعة، فيلم «خان تيولا»، إذ حصد من إيرادات شباك التذاكر، نحو 14.5 ألف جنيه، وهو من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

وحصد فيلم «توأم روحي» للفنان حسن الرداد، إيرادات وصلت إلى 8 آلاف جنيه، فيما يلاحقه فيلم «زنزانة 7» للفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، وحقق 5 آلاف جنيه.

وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «الغسالة» للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، إذ أنه لم يُحقق سوى مائتي جنيه فقط، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.