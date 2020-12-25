«اطبخي في البيت».. حصص عن الطهي المنزلي بالمنيا لتجنب كورونا

"أطبخي في البيت" عنوان مبادرة استهدفت سيدات المنيا، لتعليمهن، أساليب وطرق الطهي المنزلي وتقديم الوجبات السريعة، في محاوله للحد من الاعتماد على المطاعم في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان نادي المنيا الرياضي، عقد بالتعاون مع الشيف "شيماء شكل"، بروتوكولا لتدشين مبادرة لتدريب ربات المنازل على أحدث طرق طهي الطعام المختلفة، والوجبات السريعة والسلطات، ضمن النشاط الاجتماعي والترفيهي الذي يقدمه النادي لأعضائه.

وقدمت الشيف وفريق عملها، مجموعة متنوعة ومختلفة من طرق عمل السلطات والسندوتشات على النظام التركي والإيطالي والمصري واللبناني، إلى جانب توزيع عينات لتذوق المأكولات المختلفة.

وقالت الدكتورة رحاب سراج، المشرف على النشاط الاجتماعي داخل النادي، إن مجلس الإدارة يحرص علي تنظيم فعاليات فنية وترفيهية واجتماعية علي مدار العام، ويهتم بجميع الأعضاء وخاصةً المرأة والطفل، وجرى تنظيم المبادرة في إطار التوعية بالاقتصاد المنزلي للأسر من ناحية، وتجنب الاعتماد علي تناول الطعام خارج المنازل، من ناحيه أخرى، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، إذ أن الحفاظ على التباعد الاجتماعي أصبح ضرورة حتمية في ظل وجود هذا الوباء العالمي الذي بدأ يظهر مجددا.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بإرتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بإرتداء الكمامة.