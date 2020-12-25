«عشان متستلفش».. نصائح لدوام راتبك لآخر الشهر

يتعرض عدد كبير من الموظفين مع زيادة أعباء الحياة اليومية، لنفاد الراتب الشهري الخاص بهم، قبل انتهاء الشهر، مما يتسبب في اضطرارهم للاقتراض من الغير، او التخلي عن الاحتياجات الأساسية لهم، وفي هذا الصدد قدم موقع «ويكي هاو» نصائح للحفاظ على المال المتوفر كل شهر والادخار منه إن أمكن، وذلك على النحو التالي:

1) تسجيل النفقات الشهرية

يتم تسجيل النفقات الشهرية وتقسيمها لنوعين نفقات ضرورية مثل الإيجار والمواصلات وفواتير الكهرباء والمياه والطعام، والنفقات المرنة الخاصة بالرغبات ترفيهية مثل اشتراك القنوات أو الخروجات أو اشتراك النت إذا كان غير ضروري.

2) تحديد الميزانية والالتزام بها

يتم تحديد صافي الدخل الشهري ثم طرح النفقات الضرورية منه، وتحديد أولويات النفقات المرنة بالترتيب الأهم فالمهم.

3) تجنب اتخاذ قرارات الشراء عالية التكلفة

يجب البعد عن التسرع في شراء سلع عالية التكلفة دون التريث أو الدراية بالمتبقي من النفقات الشهرية.

4) تقليل استهلاك الكهرباء

الالتزام بالنصائح الخاصة بتوفير الطاقة التي تتمثل في فصل الفيشة من الأجهزة التي تقوم باستخدامها، وغلق الأنوار، وعند شراء أجهزة جديدة اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

5) تقليل نفقات الترفيه

ينفق الكثير جزء كبير من دخلهم في الترفيه، وللتحكم في النفقات الشهرية يجب التركيز على البعد عن الإنفاق غير الضروري، واختيار الخروجات الأقل في نفقاتها.

6) البحث عن عمل إضافي

إذا كنت تتعرض لنفاد مرتبك الشهري قبل نهاية الشهر يوميا، يجب في هذه الحالة البحث عن عمل إضافي يناسب مؤهلك وإمكانياتك والخبرة في المجال الذي تعمل به لتتمكن من سداد نفقاتك الشهرية وتحسين مستوى معيشتك.

وفي هذا الإطار يقدم عدد من البنوك خدمة سحب الراتب مقدمًا، لكي يتمكن العميل من سحب الراتب مقدما في هذه الحالة مثل بنك مصر، وبنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي CIB، ولمعرفة تفاصيل الخدمة من كل بنك اضغط هنــــــــــــا.