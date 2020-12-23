طريقة صرف الراتب مقدما من 3 بنوك «لو مرتبك خلص»

مع نهاية كل شهر يعاني عدد من الموظفين من نفاد المرتب الشهري قبل انتهاء الشهر بسبب الالتزامات المادية واحتياجات الحياة، أو تأخر الراتب، وتقدم عدد من البنوك خدمة سحب الراتب مقدمًا، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض تفاصيل الخدمة من بنوك مصر و كريدي أجريكول والتجاري الدولي، كما يلي:

سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي

يقدّم البنك التجاري الدولي خدمة سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي، بحد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​، ويمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، ولا يوجد أي رسوم حال الإلغاء أو السداد.

وعن سعر العائد فهو يتراوح بين 18.5% حتى 23%، ويحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط، ويمكن سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

والمستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، ونموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

سحب الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكول

ويقدم بنك كريدي أجريكول خدمة سحب الراتب مقدما لـ50% من متوسط الراتب الشهري، ويجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل، للحصول على الخدمة، وجاءت قيمة الفائدة شهريًا 2%، والمصاريف السنوية من 100 حتى 150 جنيها، ويتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي، ويمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، في أي وقت بالشهر.

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول، وهي بطاقة رقم قومي سارية، وصورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

ويقدّم بنك مصر خدمة صرف الراتب مقدمًا، وتصل أعلى قيمة تسهيل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20.000 جنيه، وحد أدنى 500 جنيه، ويمكن سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال ذات الشهر، وسعر العائد لا يصل لـ1%، والمصاريف الإدارية 50 جنيه سنويًا، على أن يتم سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات، ويجب أن يكون الحد الأدنى للمرتب 1000 جنيه للقطاع العام و1500 جنيه للقطاع الخاص.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، في إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر، ومفردات مرتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر، وطلب الحصول على التسهيل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية.