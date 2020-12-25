إصابة جمال العدل بـ«كورونا»: «أنا تعبان»

أعلن المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بعد إيجابية نتيجة المسحة التي أجراها داخل أحد المعامل الطبية، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء العاجل.

وقال جمال العدل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يخضع للعزل المنزلي، لاسيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب الصحية إثر إصابته بالفيروس، قائلًا: «تعبان شوية.. الحمد لله والشكر لله».

كورونا يضرب الفنانين

وكانت الفنانة يسرا، قد أصيبت بفيروس كورونا، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها تتبع البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة، حيث طالبت جمهورها بالدعاء لها بتجاوز أزمتها الصحية بسلام