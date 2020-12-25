حبس مسجل خطر أصاب مزارعا بطلق ناري في شبين القناطر

أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بحبس مسجل خطر، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إصابة مزارع بطلق ناري في الرأس، خلال نقل أثاث عروس بشبين القناطر.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وضبط المتهم والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيقات، فأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغًا بإصابة «م.ع.ع» 50 عامًا، مزارع بكسر في الجمجمة نتيجة الإصابة بطلق نارى.

انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث المركز، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء حضورة حفل نقل أثاث زواج إحدى الفتيات بقريته، قام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من «طبنجة» كانت بحوزته، ففوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن المتهم صديق العريس ويدعى «ع. م. ص» 39 سنة، مسجل خطر وسبق اتهامه في 13 قضية وهروب من المراقبة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعه طبنجة 9 مم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.