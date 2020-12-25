الصحة تخصص 12 مستشفى عزل بالإسكندرية.. اعرفها

بعدما ضمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، مستشفيين جددين لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة وأن المحافظة تأتي في المركز الثاني بعد محافظة القاهره في الأعلى إصابة بالفيروس، تنشر «الوطن» أسماء مستشفيات عزل في الإسكندرية للتوجه إليها في حال الإصابة بالفيروس أو ظهور أعراض، وهم:

مستشفى أبو قير التخصصي

مستشفى جمال عبدالناصر

مستشفى كرموز

مستشفى العامرية العام

مستشفى الجمهورية العام

مستشفى أبو قير العام

مستشفى برج العرب المركزي

مستشفى صدر المعمورة

مستشفى صدر كوم الشقافة

مستشفى الحميات

مستشفى جمال حماده

مستشفى رأس التين العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان أعلى المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة، ووفقا لإحصائيات رسمية من وزارة الصحة.

المناطق الأكثر إصابة

يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير المناطق الأكثر إصابةً بفيروس كورونا داخل المحافظة، وتزامنا مع إعلان إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.

إعلان وجاءت المناطق الأعلى إصابة داخل المحافظة كالتالي :

1- المنتزه تتصدر الإصابات على مستوى المحافظة.

2- حي شرق الإسكندرية.

3- حي وسط الإسكندرية.

4- العجمي في المرتبة الرابعة.

5- حي غرب الإسكندرية يأتي في المركز الخامس.

6- المنشية تأتي في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة.

7- حي الجمرك يأتي في المركز السابع.

8- مدينة برج العرب تحتل المركز الثامن.

ضمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، مستشفيين جدد لعزل حالات كورونا، اليوم، ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة في المحافظة إلى 12 مستشفى.

وقال مصدر بمديرية الشؤون الصحية، إن المديرية ضمت مستشفى «جمال حماد» ومستشفى «رأس التين العام» حيث يتم البدء بالتعامل الفوري مع حالات كورونا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم ضم باقي مستشفيات الإسكندرية، للتعامل مع حالات كورونا واستقبال الحالات المصابة خاصة مع الوضع الطارئ الذي تشهده البلاد وارتفاع عدد الحالات.

وأكد أن الإسكندرية من بين المحافظات الأعلى إصابة وهناك أرقام طوارئ وأزمات للتعامل الفوري والسريع مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية وتوفير أجهزة التنفس للحالات الحرجة.