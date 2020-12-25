صحة الإسكندرية تضيف مستشفيين جدد لعزل كورونا

ضمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، مستشفيين جدد لعزل حالات كورونا، اليوم، ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة في المحافظة إلى 12 مستشفى.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية، إن المديرية ضمت مستشفى "جمال حماد" ومستشفى "رأس التين العام" حيث يتم البدء بالتعامل الفوري مع حالات كورونا.

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، أنه خلال الـ48 ساعه المقبلة سيتم ضم باقي مستشفيات الإسكندرية، للتعامل مع حالات كورونا واستقبال الحالات المصابة خاصة مع الوضع الطارئ الذى تشهده البلاد وارتفاع عدد الحالات.

وأكد أن الإسكندرية من بين المحافظات الأعلي إصابة وهناك أرقام طوارئ وأزمات للتعامل الفوري والسريع مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية وتوفير أجهزة التنفس للحالات الحرجة.

"الإسكندرية الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد" هكذا حذّرت وزارة الصحة أهالي الإسكندرية مؤخراً، بعد إحصاء عدد الإصابات الذي أوضح تصدر المدينة الساحلية محافظات مصر، عدد الإصابات، بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس، إلا أن تلك التحذيرات لم تلق صدى داخل الشارع السكندري كثيراً، فالوضع في الشارع يُشير إلي أن المدينة ستظل الأعلى إصابة بين المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أعلى المحافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة، تزامنا مع إعلان إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.