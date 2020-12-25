عودة التيار الكهربائي لـ 11 منطقة سكنية بمطروح

عاد التيار الكهربائى لـ 11 منطقة سكنية بمدينة مرسى مطروح بعد فصل التيار الكهربائي، اليوم، لمدة 3 ساعات متواصلة.

كانت محافظة مطروح أعلنت عن صيانة الكهرباء فى 11 منطقة سكنية من الساعة الثامنة صباح الجمعة وحتى الحادية عشر صباحا وهى مناطق "روميل، وعمرو بن العاص، ومنطقة الطبية القديمة والجديدة، ومنطقة المعهد الدينى، ومنطقة اللوران، ومنطقة التليفزيون، ومنطقة العزبة السودانية، ومنطقة زاهر جلال، ومنطقة الشركة السعودية على كورنيش مرسى مطروح، ومنطقة الدفراوى، بالإضافة إلى منطقة السلخانة القديمة بعلم الروم".