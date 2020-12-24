الاستهلاك الخاطئ للأجهزة الحرارية يؤدي لرفع فاتورة الكهرباء

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يرى بعص المواطنين ان فواتير الكهرباء ستنخفض خلال أشهر الشتاء إلا أن الاستخدام الخاطئ لبعض الأجهزة الكهربية خاصة التي تحوّل الطاقة الكهربية إلى حرارية مثل السخان والمدفأة والمكواة والغلاية وغيرها يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وبالتالي ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.

أجهزة التكييف هي الأعلى استهلاكًا للكهرباء

وأشار إلى أنه بالرغم من ان أجهزة التكييف هي الأعلى استهلاكًا للكهرباء إلا أن سوء استخدام الأجهزة الحرارية في الشتاء يستهلك كهرباء تعادل استهلاك التكييف في فصل الصيف.

فصل الأجهزة يجنب استهلاك مزيد من الكهرباء

وأوضح أن فصل الأجهزة يجنب استهلاك مزيد من الكهرباء بما في ذلك الأجهزة غير المستخدمة مثل التكييف والتليفزيون والرسيفر وعدم الاعتماد فقط على غلقها من خلال الريموت كونترول، بل بنزع الفيشة لافتا إلى أن نزع فيش الأجهزة عقب استخدامها يؤدي لتوفير 20% من قيمة الفاتورة في نهاية الشهر.

استهلاك الطاقة بالمنازل يمثل نحو 40% من إلاجمالي

وقال إن استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل بصفة أساسية في كل من الإنارة والأجهزة الكهربائية يمثل حوالي 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» الأجهزة الكهربائية التي تؤدي لارتفاع كبير في الفاتورة الشهرية..

براد المياه

من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء بخلاف جميع الأجهزة الأخرى وتشغيله لساعات طويلة يؤد لارتفاع كبير في الفاتورة الشهرية.

التوستر

وهو جهاز تسخين الخبز ويستهلك 1350 وات في كل ساعة تشغيل متواصل أي أن هذا الجهاز يستهلك كل 45 دقيقة تقريبًا ما يعادل كيلو وات.

مكيف الهواء

من الأجهزة التي يتم تشغيلها ساعات طويلة خاصة في فصل الصيف مع تزايد وارتفاع درجات الحرارة إلا أنه يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء لذا يجب ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.

غسالة الملابس

تستهلك غسالة الملابس عند تشغيلها الكهرباء بشكل كبير لذا يجب الاختيار الأمثل لمواصفاتها لأنه يوجد منها أنواع حديثة توفر في الطاقة الكهربائية.

السخان

يجب الانتباه إلى أن السخانات الكهربائية التي تضبط على درجة حرارة مرتفعة تقلل العمر الافتراضي لها وترفع من قيمة فاتورة الكهرباء ويفضل دائما عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخان في العمل.