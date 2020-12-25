تقرير: فرنسا والسعودية ضمن أكبر مستوردي المنتجات الكيماوية المصرية

كشفت بيانات صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الهند احتلت المرتبة الثانية بإجمالي صادرات تصل لنحو 270 مليون دولارا، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل إلى 224 مليون دولارا، فيما احتلت تركيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من القطاع، بقيمة 607.68 مليون دولار.

فرنسا تحتل المركز الرابع.. والسعودية في المرتبة السادسة

وقال التقرير، إن فرنسا جاءت في المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 213.5 مليون دولار، وأمريكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل الى 188.62 مليون دولار، ثم السعودية في المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل إلى 186.6 مليون دولار.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري، إن منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط جاءت في المرتبة الأولى، بحجم صادرات بلغ 1.478مليار دولار، والأسمدة في المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 1.147 مليار دولار، فيما جاء قطاع الكرتون والمنتجات الورقية في المرتبة الثالثة؛ إذ بلغ حجم الصادرات 408.65 مليون دولار، تلتها المنتجات العضوية غير الكيماوية في المرتبة الرابعة، حيث بلغ حجم الصادرات 252.37 مليون دولار، والمنظفات في المرتبة الخامسة، وبلغ حجم صادراتها نحو 183.91 مليون دولار.

من ناحية أخرى، جدد المجلس التصديري مناشدته لمسؤولي قطاعات الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لإعادة النظر في رسوم تأمين نقل الحاويات بتخفيضها إلى أدنى حد ممكن.

وقال «أبو المكارم» إن المجلس استعرض مؤخرا عددا من الشكاوى التي تلقاها من أعضائه بشأن تطبيق مبادرة وزارة المالية، نحو صرف 85% من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنميه الصادرات، ومن بينها الشكاوي المتعلقه بخصم جزء من مستحقات الشركات لدى الصندوق، وذلك بسبب تسجيل شهادة الأيزو في الهيئة العامة للمواصفات والجودة؛ إذ لن تحتسب المدة بين سريان الشهادة وتسجيلها في الهيئة.

ودعا خالد أبو المكارم إلى إعداد مذكرة تفصيلية بهذا الأمر، ورفعها لهيئة المواصفات والجودة للبت في هذه المسألة، حتى يتسنى للشركات الاستفادة من مبادرة السداد النقدي.