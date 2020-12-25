إصلاح تشوه قلب طفل في جراحة دقيقة بالدقهلية: العملية استغرقت 3 ساعات

نجح فريق طبي بصحة الدقهلية، اليوم، في إجراء عملية قلب مفتوح لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعاني من تشوه خلقي في القلب بمستشفى المنصورة الدولي.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي نجح في إجراء عملية قلب مفتوح، باستخدام ماكينة القلب الصناعي لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مولودة بتشوه خلقي في القلب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، اليوم، إن التشوه عبارة عن ثقب كبير بين الأذينين وغير قابل للغلق عن طريق القسطرة التداخلية حيث تمكن الفريق الطبي من غلق الثقب باستخدام ماكينة القلب الصناعي واستخدام رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفلة وتمت العملية بنجاح وتم فصل الطفلة عن أجهزة التنفس الصناعي بعد ثلاث ساعات وهي تحت الملاحظة بالعناية وحالتها مستقرة.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مؤكدا أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، ونوه إلى أهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة، من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن نتائج العمليات الجراحية التي أجرتها مستشفى الرمد طوال شهر ديسمبر 2020 وللتقليل منضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بإجراء أكثر من 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتي تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وذكر الدكتور سعد مكي، أن العمليات شملت عمليات المياه البيضاء وإصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل الجفون والقنوات الدمعية وزرع عدسات.، بإجمالي عمليات بلغت 175 عملية