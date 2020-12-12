والد رامي جمال يجري عملية جراحية.. والفنان: يارب استودعتك أبي

كشف الفنان رامي جمال، عن إجراء والده اليوم لعملية جراحية، بأحد المستشفيات، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، طالبًا من متابعيه الدعاء لأبيه بأن يعود إليهم عافيًا متعافيًا ويخرج سالمًا من هذه الجراحة.

وكتب رامي جمال، عبر "تويتر"، قائلًا: "اللهم إني استودعتك أبي فاحفظه بحفظك المتين، ورده لنا سالماً معافًا، يجري والدي اليوم عملية جراحية، فأسألكم الدعاء".

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض والد رامي جمال لوعكة صحية، ونشر وقتها صورة لوالده بأحد المستشفيات، وبيده "كانيولا" ويتلقى المحاليل، معلقًا عليها "سلامتك يابابا.. مشوفش فيك وحش أبدا".

وكان الفنان رامي جمال، قبل نهاية عام 2019 سبق وأعلن عن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، الأمر الذي أدى لتفاعل كثير من نجوم الفن وجمهوره معه، مؤكدين له وقوفهم بجواره وعدم تخليهم عنه ومساندته ودعمه، بخلاف دعم زوجته الدائم له.

وكتب رامي جمال، وقتها عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف رامي جمال: رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده مُعدي.

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني إعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستطرد: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".