صحة المنيا: إجراء 7276 عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار»، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيراً إلى الانتهاء من اجراء 7276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات.

وأكد المحافظ، في تصريح له، اليوم، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء 7276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات منذ بداية العمل فى المبادرة، منها 905 جراحات أورام، و 208 جراحات عظام، و 4364 جراحة عيون، و 466 جراحة مخ وأعصاب، و 333 قلب مفتوح، و 1000 قسطرة قلبية.

وأضاف أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتأمين الصحى، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهاً بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.