صحة المنيا: إجراء 7276 عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

صحة المنيا: إجراء 7276 عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"
كتب:
إسلام فهمي
02:57 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
كشف طبي
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار»، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيراً إلى الانتهاء من اجراء 7276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات.
وأكد المحافظ، في تصريح له، اليوم، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء 7276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات منذ بداية العمل فى المبادرة، منها 905 جراحات أورام، و 208 جراحات عظام، و 4364 جراحة عيون، و 466 جراحة مخ وأعصاب، و 333 قلب مفتوح، و 1000 قسطرة قلبية.
وأضاف أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتأمين الصحى، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهاً بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.