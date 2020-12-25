الصحة تُعلن خطوات الحصول على اللقاح: موقع وأبلكيشن وتاريخ الأمراض

تستعد وزارة الصحة والسكان، بشكل رسمي للإعلان عن إطلاق الموقع الجديد الخاص بتسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا الصيني الذي تستعد الوزارة لبدء التلقيح به بشكل رسمي، فضلا عن إطلاق تطبيق خاص «إبلكيشن» عبر الهواتف المحمولة للتسجيل للحصول على اللقاح، وذلك منتصف الأسبوع الجديد

وكشف مصدر بالوزارة لـ«الوطن»، أن التصميم الخاص بالموقع والتطبيق تم الانتهاء منهم، حيث سيظهر الموقع خلال ساعات في نسخة تجريبية يحمل معلومات عن لقاح سينو فارم الصيني، وما هي الأعراض التي سيشعر بها حال حصوله على اللقاح، ومعلومات عن التجارب الإكلنيكية التي مر بها اللقاح على مدار فترات التجارب، والدول التي تحصل على اللقاح بجانب مصر مثل الإمارات والبحرين والأردن، على أن يظهر بعدها النسخة النهائية للموقع التي تتضمن استمارة طلب التسجيل.

كيف تحصل على لقاح فيروس كورونا.. الصحة تُجيب

التسجيل سيكون بتدوين الاسم وبطاقة الرقم القومي الذي من خلاله سيتحدد سن راغب، الحصول على اللقاح وبيان بتاريخ إصابته سابقا أو حاليا من أمراض مزمنة «ضغط - سكر» بعدها سيرسل الموقع رسالة للشخص الذي قام بتسجيل بياناته، عن طريق الهاتف المحمول أو رسالة نصية «sms»، بمكان وموعد التلقيح خاصة أنه بحسب إعلان وزارة الصحة أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على توفير أماكن خاصة بالمحافظات تتحول لمقار ومراكز للحصول على اللقاح.

بعد أن يرسل الموقع الرسالة الخاصة بوقوع الشخص في دائرة الاختيار، يتوجه الشخص لأقرب مركز في محافظته سيعلن عنه أنه مركز الحصول على اللقاحات، وكتابة استمارة فيها كل بياناته ومكان عمله وإقرار بالموافقة على الحصول على اللقاح ومعرفة أعراضه الجانبية.