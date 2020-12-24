«موديرنا»: لقاح كورونا يوفر حصانة من السلالة الجديدة للفيروس

قالت شركة «موديرنا» الأمريكية، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سيوفر حصانة من السلالة الجديدة للوباء، وأشارت إلى إجراء مزيد من الاختبارات عليه.

وكانت بريطانيا أعلنت في 14 ديسمبر الجاري، ظهور سلالة جديدة من كورونا المستجد، وقالت السلطات في ذلك الوقت، إن السلالة انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك لندن.

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الأربعاء، إن السلالة مقلقة للغاية، كما انها سريعة الانتشار.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنه لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة كورونا المستجد بسبب السلالة الجديدة من الفيروس، مضيفة، أنها تحت السيطرة.

وقالت الشركة الأمريكية، في وقت سابق، إن لقاحها الخاص بها ضد الفيروس لديه القدرة على منح مناعة طويلة المدى، متوقعة أن يكون هناك 20 مليون جرعة من اللقاح التجريبي في متناول اليد في الولايات المتحدة في 2020.

ووفقًا لدراسة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، احتفظ المشاركون في مرحلة تجريبية سابقة للقاح بمستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة لمدة 3 أشهر.

وكان مسؤول صحي أمريكي، قال أمس الأربعاء، إن مليون أمريكي حصلوا على جرعة أولى من لقاح ضد الفيروس منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام.

ويتطلب شحن لقاح «موديرنا» درجة حرارة تبلغ حوالي 20 درجة مئوية، كما يتطلب اللقاح جرعة معززة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد إلى 18458373 حالة، عقب تسجيل 228131 حالة إصابة جديدة.

وقالت الجامعة الأمريكية، إن حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة، ارتفعت إلى 326124 حالة، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.