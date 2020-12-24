استشاري مناعة: لقاح فايزر يمكن تعديله في 6 أسابيع لمواجهة تحور كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة، إن المجموعة التي ينتمي إليها الفيروس الحالي، دائمة التغير، وكان هذا متوقع منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحادث حاليا، هو تغيير في الفيروس، ولا يمكن أن يؤثر على نشاط الفيروس بالكامل، لكنه زاد من سرعة انتشاره، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة للسلالات المتحورة وخصائها، ومتابعة دائمة للفيروس وتأثير التحورات الحادثة على إصابة البشر، مبينا أن هناك أيضا أبحاث على الفيروس في مصر وليس في البلاد الأوروبية، منوها بأن شركة فايزر المنتجة لأحد اللقاحات، أوضحت أنها تستطيع تعديل لقاحها خلال 6 أسابيع، ليكون مناسب للسلالة الجديدة المتحورة.

إيقاف تعامل المضاد الحيوي مع هيدروكسي كلوروكين

وأضاف مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك دول عديدة مثل مصر بعد أن اكتملت التجربة الخاصة بها لمواجهة كورونا، تم التوصل إلى أن استخدام المضاد الحيوي مع هيدروكسي كلوروكين كان يسبب تغيير في رسم القلب الخاص بالمصابين ويؤثر سلبا على صحتهم لذا تم إيقاف هذا الأمر في مصر.

أنا لو هاخد لقاحات يبقى الصيني

وتابع: «منظمة الصحة العالمية بتتابع ما يحدث وملهمش سلطة على الأمريكيين واللقاحات المضادة لكورونا لها مضاعفات أجانبية مقبولة مثل أي مضادات لبعض الأمراض لذا لا يجب الخوف من اللقاح، وأول شيء يتم النظر إليه هو تأثير اللقاح الفعال على الفيروس لكننا لا نعرف المدة المناعية التي سيوفر اللقاح إلى الشخص حتى الآن، ومراتي مش عاوزاني اختار بين أي لقاحات بس أنا بجد هستخدم اللقاح الصيني لأنه معمول بنفس تقنية لقاحات سابقة لكن لقاح فايزر تم تصنيعه بطريقة جديدة لأول مرة ولكن في المجمل اللقاحات ماشية كويس، المكسب الصافي لدولة الصين من بكين فقط 2.8 مليار دولار انما بيوفره للفقراء مجانا لذا فهناك سابق كبير على توفير اللقاحات».