أبناء الطريقة الجريرية يودعون جثمان أقدم محفظ قرآن بالعريش

ودع أبناء الطريقة الجريرية الشيخ "أحمد أبو صوان" أحد أبناء الطريقة، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وقال الشيخ عبد القادر أبو جرير، أن الراحل أحد أبناء الطريقة وأقدم محفظ قرآن كريم، توفى اليوم عن عمر ناهز 64 عاما

وأضاف أن "آبو صوان" صاحب رحلة عطاء دينى وهبها الله أياها منذ الصغر حيث حفظ القرآن الكريم وأجاد اللغة العربية على يد معلمى الكتاب منذ أكثر من 50 عاما، وبدأ تعليم أبناء الطريقة بنفس المنهج الذى تعلمه.

وازضح "أبو جرير" أن الفقيد كان ملهما فى التواشيح الدينية وقراءة الآوراد وكان أحد أتباع الشيخ عيد أبو جرير، وتعلم على يد الشيخ المنهج الصحيح للمفهوم الحقيقي واكتسب منه الشفافية التي تجسد صلب منهج المتصوفة، لافتًا إلى تمكنه من تعليم عدد كبير من أبناء مدينة العريش لهذا المنهج علاوة على تحفيظ القرآن والأوراد الصوفية.

وبحسب أبناء الطريقة فإن "أبو صوان" هو إمام زاوية "الشيخ عيد أبو جرير" الكائنة بحي الجريرات القريب من ميدان الفواخرية، وسط العريش.