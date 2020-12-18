مصادر: لا صحة لانقطاع الأكسجين عن مستشفى العريش ووفاة 4 مصابين بكورونا

نفت مصادر ما تردد حول تسجيل عدد من الوفيات في قسم العزل الصحي لمصابي كورونا بمستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، نتيجة انقطاع الأكسجين عن القسم بشكل مفاجئ.

وذكرت المصادر أن ما تم تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف بمثل هذه الشائعات خلق حالة من الخوف لدى المواطنين، مناشدة الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره.

وكانت حسابات تابعة جماعة الإخوان الإرهابية روجت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا كاذبة تفيد بانقطاع الأكسجين عن مستشفى العريش العام، زاعمة وفاة أكثر من أربع حالات في غضون ساعات.