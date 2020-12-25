صاحب أجرأ حوار لرانيا يوسف مناشدا: لا تحكموا على الحلقة قبل عرضها

أعرب نزار الفارس، مُذيع قناة «الرشيد» العراقية، عن دهشته، من موقف نقابة المهن التمثيلية، بشأن حلقته المرتقبة مع الفنانة رانيا يوسف، والتي أبدت فيها اعتزازها وتفاخرها بمفاتنها، بقولها: «مؤخرتي مميزة».

وأعاد نزار الفارس، إعادة نشر الخبر «الوطن» المتعلق بفحص نقابة المهن الموسيقية، بشأن البرومو الدعائي للحلقة، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد ساعات من طرحه عبر الصفحة الرسمية للفنانة رانيا يوسف على موقع «فيس بوك».

وكتب نزار الفارس، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «أتمنى من النقابة لا تحكم على إعلان الحلقة قبل نزولها».

وكانت رانيا يوسف، قد دافعت عن إطلالاتها الأخيرة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، وتعمدها ارتداء فساتين ضيقة وتُبرز مفاتن جسدها، قائلة: «كل الفنانات كده مش أنا بس.. لكن أنا عشان مؤخرتي مميزة».

وكان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه سيُجري فحصا لمقطع الفيديو، بشأن تحديد موقفها واتخاذ إجراء ضدها من عدمه.

وتلقت الفنانة رانيا يوسف، هجومًا عنيفًا من قِبل بعض زملائها بالوسط الفني، وكذلك قطاع كبير من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدد من المحامين، حيث أكد المحامي نبيه الوحش اعتزامه تجميع أكثر من 100 محام مصري، للتصدي لها، لتعديها على الثوابت الدينية والقيم والعادات المصرية، حسب قوله.

فيما أبدى الفنان فاروق فلوكس، استياءه الشديد، من تصريحاتها الأخيرة، مؤكدًا أنها تستعرض نفسها بطريقة فجة، «مش عارف بقالها فترة مش مظبوطة ليه؟، هي ممكن تخسر الجمهور بسبب تصريحاتها دي».

وتابع: «قد تكون الإطلالات الفجة دي في آخر سنتين وظهورها بشكلٍ مثير في المهرجانات لأنها ليست متزوجة، وأعتقد ده نتيجة تواجدها لوحدها وكانت هتكون أهدى من كده لو متزوجة».