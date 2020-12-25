مخدرات وفستان من غير بطانة وتصريح جرئ.. أزمات رانيا يوسف «عرض مستمر»

أزمات متعددة تعرضت لها الفنانة رانيا يوسف البالغة من العمر 47 عاما، والتي تزوجت 3 مرات وانفصلت عن آخر أزواجها وتعيش حاليًا مع بناتها من زوجها الأول المنتج محمد مختار، لتعيش مجموعة من الأزمات التي تسببت في التحقيق معها من الجهات القضائية ومساءلتها أكثر من مرة بسبب هذه المشاكل التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، حيث مرت بعدد من المشاكل والقضايا التي حازت على اهتمام الرأي العام في مصر وكانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وهذه المشاكل نرصدها لكم كما يلي:

مخدرات في سيارة رانيا يوسف

عثرت الأجهزة الأمنية على مخدرات في «شنطة» سيارة الفنانة رانيا يوسف أمام العمارة التي تقيم بها في منطقة الزمالك.

الواقعة التي حدثت عام 2013، قرر فيها المستشار حمدي منصور المحام العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حفظ التحقيقات في اتهام الفنانة رانيا يوسف بالإتجار في المخدرات، وذلك في واقعة العثور على مواد مخدرة بسيارتها أمام منزلها بمنطقة الزمالك.

وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيقات، إن سبب حفظ التحقيق يعود إلى أن التحريات وتقارير المعمل الجنائي أثبتت أن سيارة الممثلة تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع غير مفتاح سيارتها، كما أن السيارة لها ثلاثة مفاتيح مع سايس الجراج، وأن النيابة بعد التحقيق تبين لها أن مجهولا وضع مخدر الحشيش داخل سيارتها ولم يتم تحديد هويته، خاصة وأن الواقعة كلها كانت عن طريق إخطار من مجهول يفيد وجود سلاح ومواد مخدرة في سيارة رانيا يوسف، وتبين من التحقيقات أنه بعد تفتيش حقيبة السيارة قامت هي بتفتيش السيارة أمام أفراد الشرطة وعثرت في جانب الباب الأمامي على مادة مخدرة تبين أن مجهولا وضعها في سيارتها باستخدام مفتاح مصطنع.

فستان بدون بطانة تسبب في التحقيق معها في النيابة

أثار الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قبل أن يمتد إلى المحاكم بعد عدة بلاغات قدمت ضد الفنانة.

الأزمة بدأت على «الريد كاربت» للمهرجان الذي أقيم بدار الأوبرا، حيث أطلت الفنانة بفستان أسود كان أشبه بـ «المايوه»، ما نقلته شاشات التلفاز وصور المهرجان بشكل مكثف، لتنتاب مواقع التواصل الإجتماعي موجة غضب عارمة، لما مثله الفستان من صدمة لخروجه عن العادات والتقاليد المعتاد عليها في مجتمعنا.

الانتقادات الواسعة جعلت من الفنانة رانيا يوسف «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتدخل بعدها نقابة المهن التمثيلية والتي أصدرت بيانًا بعد الأزمة تستنكر خلاله ملابس بعض ضيفات المهرجان كما ورد في نص البيان، الذي ورد فيه الآتي: «المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها».

تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف، يتهمها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وحسب البلاغ فإن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ «البيبي دول» أثناء حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ، أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

تصريح فج لمذيع عراقي

«مش مؤخرتي بس اللي باينة ده كل الفنانات، ويمكن أنا مؤخرتي مميزة» هكذا صرحت الفنانة رانيا يوسف بشكل جرئ عندما تحدثت عن فستانها الأبيض بختام مهرجان القاهرة، وجاء ذلك التصريح خلال «برومو» دعائي، لحلقتها القادمة في برنامج «مع الفارس» حيث من المقرر أن تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في اليوم الأول من العام الجديد.

وتعرضت رانيا يوسف لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين تصريحها بالفج الذي لا يجب أن يصدر من ممثلة مثلها لأنها صنعت بموهبتها اسماً في السينما والدراما التليفزيونية.

وفي السياق ذاته، أعلن الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة بصدد مشاهدة الفيديو وفحصه لاتخاذ قرار بحق رانيا يوسف.