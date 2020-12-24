بعد تصريحها عن مفاتنها.. رانيا يوسف تحتفل بـ«الكريسماس» وتغلق هاتفها

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بالكريسماس، وأغلقت هاتفها المحمول، متجاهلة الهجوم الشديد الذي شنه عليها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إشادتها بمفاتنها ومؤخرتها، في مقابلة تليفزيونية أجرتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامجه «مع الفارس» المقرر إذاعتها عبر قناة «الرشيد» العراقية ليلة رأس السنة.

وأكد المصدر أن يوسف تتابع ما يُكتب عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أصدقائها المقربين، حيث نصحها المقربون منها بالتزام منزلها مع بناتها وعدم مغادرته خلال اليومين المقبلين.

وكانت رانيا يوسف قد فاجئت جمهورها بالإشادة بمفاتنها ومؤخرتها في ردها علي الانتقادات التي لاحقتها بسبب إطلالتها الأخيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، حيث فاجئها المذيع نزار الفارس بتسبب الفستان في إبراز مفاتنها، لترد عليه قائلة: «كل الفساتين مثيرة وبتبرز كل حاجة، يمكن مؤخرتي مميزة» لتدخل بعدها في نوبة من الضحك.

وكشف الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، عن اعتزام النقابة فحص الفيديو والاطلاع على محتواه لاتخاذ موقف حيال الفنانة التي تتعرض لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تسلم رانيا يوسف من انتقادات زملائها داخل الوسط الفني، حيث طالب الفنان حسن يوسف بإحالتها للتحقيق بمعرفة مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مبدياً دهشته من جرأتها في تصريحها الذي لم تجرؤ أي من ممثلات الإغراء على الإدلاء بمثله في أي أوقات سابقة.

وأرجع الفنان فاروق فلوكس سبب تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل إلى شعورها بالوحدة، مؤكداً أن تصرفاتها وأقوالها ستتغير حال زواجها من جديد.