لعدم ارتداء كمامة.. مصادرة كلبين في الإسكندرية

شن حي الجمرك بالتنسيق مع شرطة الخيالة ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حملة، اليوم، لتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة التي شاركت فيها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وإدارات المتابعة والرصد البيئي بحي الجمرك شوارع "السيد محمد كريم و26 يوليو وميدان أبي العباس".

وقال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، في تصريح له، اليوم الجمعة، إن شرطة الخيالة صادرت كلبين خلال الحملة، لمخالفة قرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة وتحصيل غرامة فورية 1000 جنيه حال مخالفة تلك القرارات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، و"مقودة" بزمام في يد حائزها، فضلا عن تعليق الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري بعنق الكلب.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.