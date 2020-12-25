ضبط 68 ألف كمامة مجهولة المصدر في مخزن بالإسكندرية 

تحفظت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، على 68 ألف كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، اليوم، داخل مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بحيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المخزن، تم العثور على 68 ألف كمامة وجوانتي دون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، تمهيدا لطرحها للتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 75 طن جبن وملح طعام فاسد داخل مصنع لمنتجات الألبان، قبل طرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين، إثر ورود معلومات لضباط مباحث التموين بحيازة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المصنع وعثر على 44 طن جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهري"، و1.5 طن جبن أبيض مجهولة المصدر.

وضبطت الحملة أيضا 30 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية، فضلا عن 660 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.