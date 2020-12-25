إزالة الإشغالات أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التي تلقتها مبادرة «صوتك مسموع» من عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس العقاد بوجود إشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة، وهو المكان الذي كان يقام فيه صالون العقاد ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين في ندوة الجمعة الشهيرة.

وتواصل مسؤول مبادرة «صوتك مسموع» مع المسؤولين بحي مصر الجديدة حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكوى.