«التنمية المحلية» عن إنشاء مصانع للمخلفات الصلبة: الأمان البيئي أولوية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزارتي الدفاع والتنمية المحلية وقعتا بالتعاون مع محافظة الدقهلية بروتوكول لإدارة المخلفات البلدية وإنشاء مصطنع لإدارة المخلفات في مدينة المنزلة بطاقة 600 طن في اليوم، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لإقامة مصنع آخر في ميت غمر الفترة المقبلة بالإضافة لرفع كفاءة المواقع الأربعة في الدقهلية والعمل على تجميع مخلفات القمامة وإرسالها للمصنع لعملية التدوير الكاملة.

شعراوي طلب التعاقد مع شركة وطنية لتدوير المخلفات في المصانع

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه لابد أن يكون هناك خبرات وطنية تدير المشروع والطرق الصحية الأمنة لها، كما أن اللواء محمود شعراوي رفع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خطابا يطلب فية التعاقد مع أحد الشركات الوطنية لتدوير المخلفات في المصانع لمدة 10 سنوات تشرف هذه الشركة على المصانع.

إنشاء مصانع للمخلفات يُقلل من تسريب النقد الأجنبي للخارج

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة يعمل على تقليل الواردات من الفحم وأيضا يعمل على تقليل تسريب النقد الأجنبي خارج البلاد، حيث يُعاد تدوير هذه المخلفات الصعبة ويتم إنتاج سماد عضوي يستخدم في الأراضي الزراعية، وعناصر أخرى تستخدم كبديل للكربون في صناعة الأسمنت، وأن أهم شيء في المنظومة الجديدة هو المردود البيئي المتمثل في الأمان البيئي.

لدينا خريطة كاملة للمصانع التي يتم رفع كفاءتها في مصر

وأوضح أنه من الضروري أن تكون هذه المنشأة إدارة وطنية مصرية ومدربة ومؤهلة لإدارة المنظومة بشكل محترم لإكمال ادارة متكاملة لإدارة المخلفات في المصانع ولدينا خريطة كاملة للمصانع التي يتم رفع كفاءتها على مستوي الجمهورية وخلايا الدفن والعمل على حماية التربة المصرية من أي أضرار.