«النواب» ينعى والدة الأمين العام لمجلس النواب السابق

نعى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب المستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب والامين العام السابق لمجلس النواب في وفاة والدته.

كما نعى المستشار محمود فوزي الأمين العام الحالي بمجلس النواب زميله -باعتباره أحد أبناء مجلس الدولة - المستشار أحمد سعد الدين في وفاة والدته.

فيما تسابق عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لتقديم التعازي إلى المستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب عن قائمة دائرة الصعيد والأمين السابق لمجلس النواب، فى وفاة والدته. وكان أول من قدموا التعازي زميليه النائبين علاء عابد ومصطفى بكري.

وكان المستشار أحمد سعد الدين قد كتب عبر جروب الواتس آب الخاص بالنواب والإعلاميين نعي والدته ومكان إقامة صلاة الجنازة، وقال: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفت والدتي السيدة إقبال شتا، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بقرية بار الحمام بسيون غربية، وسيقتصر العزاء على الجنازة نظرا للظروف الحالية، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كورونا يكشر عن أنيابه

وعلى مدار اليومين الماضيين اختطف فيروس كورونا عددا من الشخصيات ومن أبرزهم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عادل البكري رئيس نادي الزمالك.

كما أعلن كلا من النائبين ضياء الدين داود والدكتور عبدالهادي القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر إصابتهما بالفيروس، وخضوعهما للعزل المنزلي.

وخيم الحزن على أعضاء المجلس عقب إعلان وفاة المستشار لاشين إبراهيم متاثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويواصل مجلس النواب على مدار الأسبوع المقبل استقبال النواب الفائزين عن تنسيقية الأحزاب السياسية، وكذلك النواب الفائزين بالمقاعد الفردية وإجماليها 284 مقعدا.