وزيرة الهجرة تنعى المستشار لاشين إبراهيم: كان وطنيا مخلصا

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

وتابعت: «المستشار الراحل لاشين إبراهيم كان رجلا وطنيًا مخلصًا، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لنا في أوقات إجراء الاستحقاقات الدستورية المختلفة للمصريين بالخارج طيلة فترة عمل الوزارة وكان آخرها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم يدخر أبدًا أي جهد في تقديم العون والمشورة».

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرته، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010، خرج للإعارة في دولة الكويت، ليعود لمصر في العام 2016، ليتقلد منصب نائب لرئيس محكمة النقض، بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلي ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في 2019، ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.