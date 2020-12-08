"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية لـ"النواب" 14 ديسمبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 14 ديسمبر الحالى، نتيجة إعادة رابع جولات انتخابات مجلس النواب، وهى جولة إعادة المرحلة الثانية، التى أجريت على مدار يومى 7 و8 ديسمبر فى 13 محافظة، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات أنها تستعد لتسلم محاضر فرز أصوات المصريين فى الخارج الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، لبدء مراجعتها وضمّها إلى نتائج الفرز بالداخل، تمهيداً لإعلان النتيجة بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى عالمى.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تتلقى التظلمات من قِبل المرشحين بعد إعلان نتائج الفرز الأولية، هذا فضلاً عن تقدّم المرشحين الخاسرين بتظلمات للمحكمة الإدارية العليا والفصل فيها وإرسال الأحكام الخاصة بها وتنفيذها سوف يتم قبل موعد 14 ديسمبر، على أن يتم نشر النتيجة كاملة بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل المدة ذاتها.

وأكدت المصادر أنها لم تتلقَّ أى شكاوى من المواطنين أو المرشحين تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأشادت بدور القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاة والصحة والمحافظين فى إتمام الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات البرلمانية بنجاح.

وتابعت المصادر ذاتها أن الانتخابات البرلمانية شارك فى متابعتها أكثر من ٥٦ منظمة محلية و١٤ منظمة دولية و٣ مجالس حقوقية، بالإضافة إلى تغطية واسعة من جانب الصحفيين والإعلاميين الذين وصل عدد وسائل الإعلام المحلية إلى ٥١ مؤسسة، والدولية ١٥٣ مؤسسة.

ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الحالية يتنافس عليها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، حيث هناك أكثر من 30 مليون ناخب مقيدين بجداول الناخبين ويحق لهم التصويت. وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحاً خلال الجولات الثلاث الماضية، من إجمالى 568 مقعداً مخصصاً للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

واختتمت المصادر بأن الهيئة ستُعد أسماء المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب الحالية ولم يذهبوا إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامة مالية عليهم لمخالفتهم القانون والدستور.

وحول إجراءات الفرز، فإنه يبدأ بعد غلق اللجان الفرعية بالمحافظات، حيث يقوم رئيس كل لجنة، فى حضور أمناء اللجنة ومندوبى المرشحين الفردى والقوائم وممثلى المؤسسات المراقبة للانتخابات، بمتابعة أعداد الصناديق ومراجعة الأقفال البلاستيكية المغلق بها، من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات الفرز.

ويقوم رئيس اللجنة بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوقاً تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة، وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغاً، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.

ويقوم رئيس اللجنة بتجميع جميع الأصوات والتأكد من أن العدد الإجمالى مساوٍ لعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، ثم استبعاد الأصوات الباطلة وفصلها عن الأصوات الصحيحة وحصر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وتسجيلها فى محضر رسمى لإرساله إلى اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية التى تقوم بدورها بإرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.