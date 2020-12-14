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محمود مسلم

"الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب

كتب:

الوطن
04:28 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 90 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وإعلان أسماء النواب الفائزين.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا

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