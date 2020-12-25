ضبط صيدلية بدون ترخيص فى حملة رقابية بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، حملة تفتيشية مفاجئة على الصيدليات، اليوم، لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية بالتنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل المديرية ومفتشي الرقابة التموينية ومدير عام التفتيش الصيدلي.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات داخل مجمع طبي بامتداد شارع 26 يوليو بمنطقة العتبية الزرقاء بحي غرب مدينة أسيوط تدار بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة صيدلي وتعديلاته لإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ومخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1956 لإدارة مؤسسة تجارية بدون ترخيص والمادة رقم 3 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير للأدوية وتم التحفظ على الأدوية المضبوطة بمخزن مديرية الصحة وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مراكز ومدن أحياء المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أية أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.