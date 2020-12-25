عاجل.. وزيرة الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفيات شمال سيناء

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، زيارة مفاجئة لمستشفيات شمال سيناء، بعد ظهر اليوم الجمعة ، دون إعلان مسبق عن الزيارة، وقال "فايز أبو حرب" عضو مجلس الشيوخ، إن الوزيرة لبت نداء أهالى سيناء وحضرت بعد أقل من 48 ساعة من لقائها بـ 8 نواب بمكتبها بوزارة الصحة فى القاهرة.

وأضاف"ابوحرب" أن وزيرة الصحة "وعدت وأوفت" حيث وعدت النواب خلال الإجتماع بإجراء زيارة قريبة لمستشفيات بئر العبد والعريش والشيخ زويد للوقوف على احتياجات المستشفيات، إثر وفاة عدد من الأشخاص بقسم العزل في مستشفى العريش العام، بسبب نقص الأكسجين.

وقال "أبوحرب" إن الوزيرة قررت إمداد المستشفيات أمس بعدد من أسرة الغسيل الكلوى منها 15 سريرا لمستشفى الشيخ زويد، على أن يتم فتح قسم عزل وعناية مركزة فى الشيخ زويد يكون مجهزا بشكل لائق لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بدلا من التحويل إلى العريش فضلا عن حل مشكلة العجز في الكوادر الطبية ومنها قسم التخدير والعظام والأنف والأذن والحنجرة والعناية المركزة والباطنة ورسم القلب، وأيضا جهاز الأشعة المقطعية المعطل منذ سنين.

وقال مصدر طبى إن وزيرة الصحة وافقت خلال زيارتها اليوم لمدينة بئر العبد على تحويل مستشفى رمانة الذي يبعد قرابة 40كم عن بئر العبد الى مستشفى طوارئ.

وأكد إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه تقدم بشكاوى رسمية للوزيرة مطالبا فتح تحقيق فى الواقعة إلى جانب نقص الكوادر الطبية فى مستشفى العريش والشيخ زويد ونقص الأوكسجين فى مستشفى بئر العبد المركزى.