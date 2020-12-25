تعقيم وتطهير كنيسة الكاثوليك في احتفالات الكريسماس بالغردقة

شهدت احتفالات الكنيسة الكاثوليكية في الغردقة بأعياد الكريسماس إجراءات أمنية ووقائية مشددة، حيث جرى التنبيه على المحتفلين بالالتزام بالإجراءات ومنع السلام والقبلات ولبس الكمامة وقياس درجه الحرارة و لتطهير بالكحول وعدم التجمع بعد القداس.

وقدم القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر التهنئة بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية لجميع المصريين معربا أن تكون السنة الجديدة سعيدة وتعم بالخير على مصر وشعبها مشيرا إلى أن مشاركة شعب مصر بعضهم البعض في الاحتفال بجميع المناسبات، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القيادة الحكيمة.

وأكد وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر أن الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة هذا العام تجري في ظروف استثنائية يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا و تم التنبيه على جميع الحضور باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي ومنع القبلات والأحضان والتجمعات.

من جهة أخرى، شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، حملة موسعة، اليوم الجمعة، لتعقيم وتطهير المساجد، قبل وبعد آداء صلاة الجمعة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن خطة المديرية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، ولكن يجري تكثيفها يوم الجمعة نظرًا لإقبال المواطنين على المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف انه جرى التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد البدني بين المصلين، وارتداء الكمامة عند دخول المساجد وخلال فترة التواجد بها، والحفاظ على التهوية الجيدة، والحضور للمسجد مع الأذان والانصراف منه عقب الصلاة مباشرًا مع الحرص على عدم التكدس خلال الدخول والخروج من المسجد، وعدم السماح بالصلاة خارج المسجد نهائيًا.