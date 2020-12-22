تربية الغردقة تطلق حملة لمكافحة الإدمان وتحتفل باللغة العربية

نظمت كلية التربية التابعة لجامعة جنوب الوادي في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية بعنوان مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور يوسف غرباوي، وإشراف الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد الكلية، وبحضور الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الكلية لمكافحة إدمان المخدرات.

تحدث الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، خلال الندوة، التي جرت وسط إجراءات احترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، عن تعريف المخدرات وأنواعها، وأنواع الإدمان وطرق الوقاية منه، وأنواع الأدوية وأثرها على الإدمان.

ومن جانبه، أوضح دكتور أسامة عمارة أثر الإدمان على الشباب، وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لشغل أوقات الفراغ، وأهمية التوعية الصحية، وأثر الإدمان على المجتمع، ودور الجامعة في توعية الطلاب ومكافحة الادمان.

كما أقامت كلية التربية بالغردقة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية رئيس جامعة جنوب الوادي، حيث بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، ثم عروض الطلاب الشعرية عن اللغة العربية، والوحدة العربية، وفي نهاية الاحتفال قامت قيادات الكلية بتسليم شهادات التقدير للمشاركين.

حضر الاحتفال الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد الكلية، والدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة كريمة عبد اللاه محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة رقية محمود، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، والدكتورة شيماء حسن، مدرس طرق تدريس اللغة العربية، والدكتورة رباب مجدي زمزمي، والدكتورة شيماء عبد الكريم، وعدد من الموظفين ومسئولي إدارة رعاية الشباب، وعدد كبير من الطلاب.

وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ناشد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وأفادت الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية بنشر توعية كاملة للإجراءات الاحترازية طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.