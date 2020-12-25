وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يفتتحان مسجد أولاد دغيم بالعلمين (صور)

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مسجد "أولاد دغيم" بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين، اليوم، في حضور الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمطروح.

وقال المحافظ إن الإفتتاح يأتى في إطار إحتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي 105، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة ونقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة من المسجد.

وأضاف الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن المسجد الذي جرى افتتاحه يقع على مساحة 600 متر مربع بالملحقات منها 400 متر صحن المسجد ومصلي رجالي على مشاحة 200 متر، تم تنفيذه من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأوضح "عبدالبصير" أن المديرية افتتحت 7 مساجد إحلال وتجديد، حيث تم هدم المساجد القديمة تماما وإقامة مساجد حديثة طبقا لمخطط وزارة الأوقاف، كما سيتم افتتاح عدد من المساجد خلال الأيام المقبلة، بينها مسجد الحرمين فى مدينة مرسى مطروح، وخالد بن الوليد فى قرية سملا شرق مطروح.

وأضاف فى تصريح خاص لـ الوطن" أن وزير الأوقاف رافقه وفد سودانى برئاسة وزير الأوقاف السوداني ومجموعة علماء من الأوقاف من دولة السودان الشقيقة، شاركوا فى إفتتاح مسجد أولاد دغيم، وأدوا صلاة الجمعة، كما سيقومون بزيارة للمساجد الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة للتعرف على الإنشاءات والأحياء الجديدة التى تم الإنتهاء منها والمنطقة السياحية وبعض تفاصيل العلمين الجديدة، والأبراج السياحية.

ولفت إلى أن زيارتهم تهدف أيضا للتعرف على نموذج المدن الجديدة التى تقوم الدولة المصرية بإنشاءها ضمن التنمية العمرانية والمشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسيغادرون عقب الإنتهاء من الجولة مباشرة.