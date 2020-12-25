أسعار الأطباق والشوك والمعلاق البلاستيك.. لو عندك مصاب كورونا في البيت

مع انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية له في مصر، ووصول عدد الإصابات في آخر إحصائية لوزارة الصحة أمس لـ108474 حالة منذ دخول المرض مصر، حيث تخطى أعداد مصابي كورونا أمس حاجز الـ1000 إصابة، أصبح لزاما على المواطنين العودة لاتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم، وأبرزها عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير أو استخدام الأدوات البلاستيك في الطعام والشراب والتخلص منها بعد ذلك، خاصة في حال وجود مريض كورونا بالمنزل، وتستعرض «الوطن» أسعار الأطباق والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيك في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الأطباق البلاستيك

أطباق فويل 20 قطعة: 25 جنيهًا.

أطباق كارتون، 10 قطع: 25 جنيهًا.

أطباق فوم 50 قطعة: 40 جنيهًا.

أطباق فوم مقسمة للوجبات: 115 جنيهًا.

أطباق بلاستيك على شكل دائرة بيضاء: 30 جنيهًا.

أطباق بلاستيك 18 سم، 50 قطعة: 655 جنيهًا.

أطباق بلاستيك 22 سم، 50 قطعة: 700 جنيه.

أطباق بلاستيك 30 سم، 50 قطعة: 900 جنيه.

أطباق اف اس بي 40 قطعة: 740 جنيهًا.

أطباق فويل ألمونيوم 50 قطعة: 195 جنيهًا.

أطباق فويل بالغطاء، 100 قطعة: 80 جنيهًا.

أسعار المعالق البلاستيك

معالق بلاتيك 10 قطع: 5 جنيهات.

معالق بلاستيك شفافة 50 قطعة: 19 جنيهًا.

معالق بلاستيك ألوان 24 قطعة: 50 جنيهًا.

معالق بلاستيك صلبة، 50 قطعة: 70 جنيهًا.

أسعار الشوك البلاستيك

شوك بلاستيك شفاف 10 قطع: 5 جنيهات.

شوك بلاستيك شفاف 24 قطعة: 35 جنيهًا.

شوك بلاستيك أبيض 24 قطعة: 50 جنيهًا.

شوك بلاستيك ألوان 24 قطعة: 30 جنيهًا.

شوك بلاستيك 100 قطعة: 40 جنيهًا.

أسعار السكاكين البلاستيك

سكاكين بلاستيك استخدام مرة واحدة، 10 قطع: 5 جنيهات.

سكاكين بلاستيك 25 قطعة: 11 جنيهًا.

سكاكين بلاستيك صلبة، 100 قطعة: 130 جنيهًا.