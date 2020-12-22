انطلاق فعاليات افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة

انطلقت الآن، فعاليات افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بالعجوزة، على أنغام السلام الوطني، بحضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رزق رئيس الهيئة، عمر مروان وزير العدل، وزير الأوقاف، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، وزير الزراعة، وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، ولفيف من قضاة الهيئة.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات هيئة قضايا الدولة، وكيفية إنشائها، وكذلك بدء تولي المستشار أبو بكر رئاسة الهيئة.

وعرض الفيلم التسجيلي، كتاب الهيئة الصادر مؤخرًا، بعنوان «هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد»، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي.

ويعد كتاب قضايا الدولة، هو باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة في مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف الهامة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون.

وأكد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها بقوة في القضايا، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.

وأشار المستشار، إلى أن الهيئة حينما تطالب المواطن بحق أمام القضاء كممثلة عن الدولة، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، وأن الهيئة نائبة عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.