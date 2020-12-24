الكشف الطبي على 2000 مواطن بقافلة طبية بمركز فارسكور في دمياط مجانا

أعلنت مديرية الصحة بدمياط توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2000 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى بمختلف المناطق.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل 67 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 15 حالة أخرى، فضلاً عن إجراء 15 أشعة عادية والكشف بالسونار لعدد 53 حالة وأيضاً إجراء 270 تحليل معملى.وفي سياق متصل قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بزيارة مستشفى الصدر بدمياط وذلك لمتابعة انضباط الفريق الطبي بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبيه والأكسجين للمرضى .

وأكد اثناء الزيارة على تطبيق البروتوكول العلاجي لمواجهة كوفيد 19 وكذلك العناية بالمرضى وحسن معاملتهم .

وقد تواجد بالمستشفى أثناء الزيارة الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد فايد مدير المستشفى.

وأصدرت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور أحمد عريف، في وقت سابق تنبيهات لتحذير المواطنين للتفرقة بن أعراض فيروس كورونا وغيرها من أعراض بعض الأمراض الموسمية الأخرى.

وقال عريف إن السعال الجاف والعطس، يعني تلوث الهواء، أما السعال والمخاط والعطس وسيلان الأنف يعني نزلات البرد، بينما السعال والمخاط والعطس وسيلان الأنف ووجع الجسم والضعف والحمى الخفيفة فيعني الإنفلونزا.

وأضاف أن السعال الجاف والعطس وألم في الجسم والضعف والحمى العالية والصعوبة في التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق، فيعني فيروس «كورونا» وهى المرحلة الأصعب بين جميع المراحل السابقة.