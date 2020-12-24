عاجل.. نائب دمياط ضياء داوود يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن دائرة دمياط، قبل قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد داوود، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه بدأ في تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلي، بعيداً عن أسرته.

وجاء في البيان: "الحمد لله والشكر لله.. قدر الله وما شاء فعل.. تأكد منذ قليل إصابة النائب ضياء الدين داود بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبدأ النائب في تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضعوعه للعزل المنزلي بعيداً عن أسرته، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".

وفاز داوود، وهو محامي من مواليد عام 1975، في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي خاضها مستقلاً، بأحد مقعدي الدائرة الأولى في دمياط، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.