صحة دمياط تنصح المواطنين بعد ارتفاع إصابات كورونا: بلاش استهتار

حذر الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي في مديرية الصحة بمحافظة دمياط، من أعراض فيروس كورونا «كوفيد - 19»، حيث أكد أن فقدان حاستي الشم أو التذوق تعني الإصابة بكورونا، وليس نتيجة حالة برد أو جيوب أنفية، قائلا « دي كورونا مفيش حاجة تاني تعمل كده في الوقت الحالي»، وذلك لتوعية المواطنين الذين يتسائلون عن فقدان الحواس، متابعا «بلغوا غيركم واطلبوا منهم يحافظوا على أهلهم وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وناشد «عريف»، المواطنين بعدم الاختلاط بهؤلاء فليس هناك وقت للمشاعر أو العادات والتقاليد أو المحبة الزائدة، مضيفا «أعراضك هتكون بسيطة ولن تحتاج لمستشفى وسيمر بعون الله على خير عليك، فقط الحذر وتحمل المسئولية أمام الله لا تنقل العدوى لغيرك».

وأكمل «كل شخص على علم بأنه مصاب وماشي وسط الناس، لو حد جاله كورونا بسببك ومات هتكون مساهم كبير في قتله، وهتتسئل عنه يوم القيامة بلاش استهتار بلاش استهتار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».

هذا وأعلنت وزارة الصحة تحويل 30 مستشفى بالقاهرة لعزل حالات كورونا مع زيادة الإصابات اليومية بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كوورنا المُستجد، وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19» يومياً.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، عن أسماء 30 مستشفى، كالتالي: في جنوب القاهرة، مستشفي المنيرة، ومستشفي التبين ومستشفي صيدناوي ومستشفي القاهرة الجديدة، ومستشفي الشروق وجراحات اليوم الواحد بالبساتين، ومستشفي النصر بحلوان ومستشفي حلوان ومستشفي المقطم، ومستشفي مبرة مصر القديمة، نومبرة المعادي ومستشفي دار السلام.

وفي شرق القاهرة، مستشفيات منشية البكري، وجراحات اليوم الواحد بالمرج، ومستشفى صدر العباسية وحميات العباسية، ومستشفي جراحات اليوم الواحد في مدينة نصر، ومستشفي المطرية ومستشفي عين شمس، ومستشفي الشيخ زايد آل نهيان بمنشية ناصر.

وفي شبرا، مستشفى الإصلاح الإسلامي ومستشفى روض الفرج وشبرا العام والخازندارة ومستشفى الساحل التعليمي، ومستشفي جراحات اليوم الواحد في الزاوية وفي وسط القاهرة، مستشفي أحمد ماهر ومستشفي الجمهورية والمستشفي القبطي كما تم تحويل مستشفي المطرية والسادات عزل لحالات كورونا.