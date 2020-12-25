جراحة نادرة تنقذ حياة رضيع عمره 3 أيام بـ«طنطا التعليمي»

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمى العالمي بالجامعة، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أيام، بإجراء جراحة نادرة استغرقت 4 ساعات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في تصريح له، اليوم، أن الطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 3 أيام وبمناظرة حالته تبين وجود عيب خلقى عبارة عن انسداد فتحات الأنف بالناحيتين ولا يستطيع التنفس أو الرضاعة وتم وضعه داخل حضانة بالمستشفى التعليمى.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، بمهارة الفريق الطبي الذي نجح في إجراء الجراحة بدقة عالية، مؤكداً أن المستشفى جاهز لاستقبال الحالات في مختلف التخصصات الطبية النادرة، في إطار خطة المستشفى لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التي يملكها باعتباره أحد الصروح الطبية في إقليم الدلتا.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور حسام السيد الشريف، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجره، أن التدخل الجراحى تمثل في إصلاح العيب الخلقى وعمل فتحات داخلية للأنف عن طريق المنظار الضوئى لاستعادة التنفس من الأنف، وبذلك يمكن للطفل أن يغادر الحضانة ويتنفس ويرضع بصورة طبيعية، موجهًا الشكر للفريق الطبي وطاقم التخدير والتمريض.

وأضاف د. حسام الشريف، أن الجراحة من العمليات النادرة التى تحدث بمعدل إصابة واحدة لكل 10 آلاف طفل، موضحًا أن الفريق الطبى ضم الدكتور أريج غلوش وسليمان ناصر مدرس مساعد التخدير، ومينا مرقص، وهبه عبد الحميد، وأمانى بدر، ونشوي عاطف بدوي.