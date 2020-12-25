افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر

افتتحت محافظة الأقصر فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية الذى تنظمه جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر تحت رعاية وحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر.

جاء ذلك اليوم، بحضور الدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و والدكتور محمد مصطفى متولى رئيس جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر و الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر ونائب رئيس الجمعية .

استهل المؤتمر جلسته، بتكريم الأطباء من مديري مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر وهم الدكتور إسماعيل الغربي، مدير مستشفى الاقصر الدولي، والدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، والدكتور محمد الرملي مدير حميات الاقصر، الدكتورة إلهام الجبلاوي، مدير مستشفى عزل إسنا، دكتور أحمد فتحي، مدير عزل العديسات.

كما تم تكريم الأطباء شهداء فيروس كورونا بالأقصر من الأطباء والعاملين فى مجال الصحة وهم "كارم محمود أبو المجد، فايق فخري، شيماء أحمد محمد محمود، محمد حسن أحمد عمر، عبد الناصر حسن أحمد، أحمد فتحي عوض، جبريل على يوسف" فضلا عن تكريم الدكتور محمد شحات والدكتور أمجد منصور لدورهم و تفانيهم فى علاج الحالات من مصابى فيروس كورونا .

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستجدات أمراض الصدرية والحساسية وأحدث العلاجات المستخدمة لعلاج هذه الأمراض.

يذكر أن الاقصر شهدت الفترة الماضية عددا كبير من المؤتمرات الطبية فى إطار سياحة المؤتمرات وهو أحد الأنماط السياحية الجديدة التى يعتمد عليها القطاع السياحى ليكون بديلا مناسبا عن ركود أو توقف السياحة الثقافية.