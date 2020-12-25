قداسات أون لاين.. كورونا يفسد فرحة الكريسماس في العالم

قلصت مختلف دول العالم، إلى أقصى حد، من مظاهرها الاحتفالية بالكريسماس، ليلة أمس الأول، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، واتجاهها لفرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشارها.

ففي بيت لحم التي شهدت ميلاد المسيح، جابت مسيرات لفرق احتفالية المدينة، إلا أن أعدادا قليلة كانت موجودة هناك لتُحييها، حيث أدت إجراءات الإغلاق الصارمة لتحجيم الاحتفالات، وهو ما تكرر في أنحاء العالم، بحسب «أسوشيتدبرس».

تذاكر للقداسات أون لاين

وفي أستراليا، اضطر المصلون لحجز تذاكر «أون لاين» لحضور قداسات تتسم بالتباعد الاجتماعي. وحظرت الفلبين التجمعات الكبيرة ومنعت العائلات الممتدة من إقامة عشاء الكريسماس، وفي اليونان جرى إلغاء تقليد غناء الأطفال أمام المنازل.

أما في إيطاليا، فقد رنت أجراس الكنيسة مبكرا عن المعتاد، ودفع حظر التجول المفروض ابتداء من العاشرة مساء، القساوسة إلى التبكير بالقداسات وتسريعها.

وأكد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أن الناس يجب أن يلتزموا بالإجراءات التي فرضتها السلطات المدنية للحد من انتشار الفيروس، والتزم هو الآخر بالتبكير بالقداس.

سلالات تنتشر أسرع

وأفاد تقرير لـ«رويترز»، بأن المخاوف الجديدة من السلالتين الجديدتين اللتين ظهرتا لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا وبريطانيا، فعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل واضح على أنهما مرتبطتان بأمراض أكثر حدة أو نتائج أسوأ، إلا أنه يبدو أنهما تنتشران بسرعة أكبر، وهو ما أيدته دراسة بريطانية حديثة أكدت أن السلالة البريطانية تنتشر بمتوسط 56% أكثر مقارنة بالنسخة الأولى للفيروس.

وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي ميخيزي، إن «معدل الانتشار أسرع بشكل كبير من الموجة الأولى».

وبالرغم من أن شركات اللقاحات المعروفة التي يتم توزيعها الآن توقعت أن لقاحاتها لا تزال تعمل ضد السلالة الجديدة، فإن السلطات الصحية الجنوب أفريقية قالت إنه من المبكر جدا القول بما إذا كانت هذه اللقاحات ستحمي من السلالة الجديدة من الفيروس.

فيما اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية على القادمين من بريطانيا إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد، بينما أكدت روسيا أنه لا توجد آثار جانبية لدى 85% من متناولي لقاح «سبوتنيك 5».