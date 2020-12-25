المساجد في أسبوع.. التزام بالتعليمات ولا مخالفات تستوجب الغلق

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف تقارير المديريات الإقليمية لمتابعة سير المساجد خلال صلاة الجمعة اليوم، ومتابعتها للأمور الدعوية خلال الأسبوع الماضي بالكامل، حيث تلقت الغرفة 27 تقريرًا حول الأداء الدعوية جاء جميعها بدون مخالفات إدارية أو مخالفات خاصة بأزمة فيروس كورونا.

وبحسب تقارير الغرف، فإن المساجد منذ الصباح الباكر اليوم شهدت عمليات تعقيم وتطهير، والتأكيد علي علامات التباعد بين المصليين، كذلك تم التأكد من حضور المصليين بالكمامة، فهناك إلتزام تام من قبل المصليين بهذا الأمر، كذلك إحضار المصلي الشخصي، وتم التأكد من إغلاق الحمامات وأماكن الوضوء، وبالنسبة للمساجد الكبري، فتم التأكيد علي غلق المكتبات، وغلق الأضرحة والأماكن المؤدية لها فيما يتعلق بمساجد آل البيت والصالحين.

خطبة الجمعة

وشملت التقارير، التأكد من الإلتزام بالخطبة الموحدة اليوم والتي تحدثت عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك، تزامنا مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث شددت الأوقاف علي الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كما ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد أولاد دغيم بالعلمين بمحافظة مطروح بمناسبة عيدها القومي للمحافظة، بحضور الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية الأوقاف السوداني، وخالد الشيخ نائب السفير السوداني بالقاهرة، والوفد المرافق، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث شهدت الخطبة والصلاة مراعاة للتدابير الاحترازية اللازمة والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وشهدت وزارة الأوقاف افتتاح 60 مسجدا جديدا، بحضور قيادات تنفيذية بـ16 محافظة، اليوم، في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله مبنىً ومعنىً، ويصبح إجمالي ما افتتح من أول سبتمبر 2020، حتى الآن 656 مسجدا حتى تاريخه

مخالفة بالسويس

وبحسب الغرفة، توجد مخالفة واحدة فيما يتعلق بتوقيت الخطبة، وذلك بمحافظة السويس، حيث زاد أحد الوعاظ عن التوقيت المحدد، ويتم التحقيق معه وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضده.

غرفة العمليات

وأكدت غرفة العمليات قيام حملات موسعة بالتعقيم علي كافة المساجد علي مستوي الجمهورية، كما اجري قطاع التفتيش بالجمهورية، كلا في محافظته، حملات التفتيش للتأكد من الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا،

وشددت غرفة العلميات برئاسة الشيخ جابر طايع علي ضرورة التباعد والمسافات الآمنة، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، ومراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، ولا يتم السماح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد، كذلك تم دعوة المصلين لعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

الغلق الفوري للمساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف اعلنت عن غلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، محذرا من اتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو عامل بمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه تطبيق هذه الإجراءات، وشددت الأوقاف علي أنها فوضت مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق المساجد.