يسير على قدميه 25 كيلو لآداء صلاة الجمعة.. وفاة مسن في المنوفية

"يرحل الشخص وتبقي ذكراه وموافقة حاضرة لا تموت أبدا".. ظل طيلة حياته وتحديدا يوم الجمعة يسافر من قريته "بمم" التابعة لمركز تلا بالمنوفية، سيرا علي الأقدام لآداء صلاة الجمعة من كل أسبوع في مسجد سيدي شبل، بمدينة الشهداء بذات المحافظة .

"شعبان مرزوق" توفي مساء أمس، في قرية "بمم" بمركز تلا، عن عمر 80 عاما، قضاها أقرب ما يكون داخل مسجد، فكان دائم المواظبة علي أداء الصلوات والفرائض والبقاء داخل المسجد بشكل مستمر، نظرا لقربه من منزله، ما سهل عليه التردد على المسجد، متغلبا علي كبر سنه وظروفة الصحية .

يقول الشيخ هاني نصار، أحد أبناء قرية بمم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الشيخ "شعبان" اعتاد على قطع مسافة تقدر بـ25 كيلو سيرا على الأقدام أسبوعيا لأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي شبل، موضحا أنه اعتاد على ذلك منذ 50 عامًا، مضيفا أن عددا كبيرا من أبناء القرية والقري المجاورة شيعوا جثمان الشيخ مساء أمس في مشهد حزين.

وعقب نشر قصة الشيخ علي مواقع التواصل الإجتماعي في مركز تلا، سادت حالة من الحزن بين الرواد، الذين طالبوا بالترحم علي الشيخ والدعاء له، فكتب أحد الشباب: "مات يوم خميس وليلة جمعة وكان بيمشي 25 كيلو علشان يصلي.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته"، فيما كتب آخر: "الناس البركة بتوع زمان دول هما السبب في رحمة ربنا بينا، ربنا يرحمه" .

ويعد مسجد سيدي شبل، من أهم معالم مدينة الشهداء، حيث توارث الأهالى عن جدودهم ومشايخهم أن المدفون داخل المقام بالمسجد هو سيدنا محمد بن الفضل بن العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي للمسجد الآلاف شهريا للصلاة فيه ودخول المقام والدعاء تبركا بمن دفن فيه .