أول تعليق من إيناس الدغيدي بعد إصابتها بـ«كورونا»: بسبب إهمالي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي تفاصيل حالتها الصحية بعد ثبوت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، وفقاً لتصريح الفنانة إلهام شاهين لـ«الوطن».

وقالت الدغيدي لـ«الوطن» في أول تصريح منها عن أزمتها الصحية قائلة، «عانيت من ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق، وذلك لعدم اهتمامي باتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ما جعلني أقع ضحية للفيروس أنا وعدد من أفراد عائلتي وأصدقائي».

وأضاف: بدأت مرحلة التعافي من الفيروس، وأود أن أشكر الناس والجمهور علي دعواتهم لي.