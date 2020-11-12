الجيوب الأنفية تمنع إيناس الدغيدي من ارتداء الكمامة بمهرجان الإسكندرية

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن اضطرارها لعدم ارتداء الكمامة الطبية، بسبب معاناتها من الجيوب الأنفية، خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكانت تغيبت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي المقام حاليا، وأنابت الوزيرة، الدكتور خالد عبدالجليل، لحضور الحفل المقام حاليا في أحد الفنادق الخاصة الكبرى، والذي تقدمه الفنانة نورهان.

نشرت "الوطن"، القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 والتي أقيمت على مدار أسبوع في عروس البحر المتوسط، وكان وصل منذ قليل، الفنان صلاح عبدالله والفنانة كارول سماحة، متأخران عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي انطلق قبل وصولهما بدقائق، داخل أحد فنادق الإسكندرية.

وحرص "عبدالله"، على ارتداء الكمامة الطبية، كإجراء احترازي في مواجهة وباء "كورونا" المستجد، كما حرص عدد من الفنانين على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وعلى جانب آخر، كان الفنان الكبير صلاح عبدالله، أشاد بجهود إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة، في خروج الدورة 36 بشكل مشرف، رغم تحديات وباء كورونا.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الدورة كانت مكتملة فيما يخص إقامة الفعاليات من ندوات وعروض أفلام بحضور الجمهور، مع الالتزام بإجراءات التباعد وكل الإجراءات الاحترازية داخل دور العرض السينمائي.

وكان قد كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وأدار الندوة الناقد رامي المتولي، وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة.

وعبّرت "الدغيدي" عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، مطالبة من الحضور تقديم مخرج شاب يدعى نور الدين علي، أراد أن يخرج فيلمًا عن سينما إيناس الدغيدي، وأثناء مشاهدتها للعمل بكت كثيرًا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.